Samsung Galaxy AI 現已支持 22 種語言

自從 2024 年初首次亮相以來，Samsung 的 Galaxy AI 持續增加對更多語言的支持。到 2024 年 4 月，支持語言的總數達到 16 種，並於同年 12 月增至 20 種。經過一段時間，Galaxy AI 現在終於新增了兩種語言：菲律賓語和古吉拉特語。這兩種語言現在可以在設置應用中下載語言包。菲律賓語的使用者約有 8,700 萬，古吉拉特語則約有 6,250 萬使用者。菲律賓語和古吉拉特語的開發是與 Samsung 在印尼和印度的研究中心合作進行的。隨著這些新增，Galaxy AI 現在支持 22 種不同的語言，這些語言的使用者幾乎佔全球人口的 74%，約為 59 億人。根據 Samsung 的數據，超過 70% 的 Galaxy S25 擁有者定期使用 Galaxy AI 和 Google Gemini，並且 47% 的用戶在日常生活中「高度依賴」人工智能。該公司認為，到今年年底，Galaxy AI 將有望在超過 4 億台設備上運行，此前在 2024 年已突破 2 億台的里程碑。

