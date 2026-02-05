Samsung Galaxy Buds 4 系列認證通過 料與 Galaxy S26 同場亮相

多國認證

Samsung 下一代旗艦真無線耳機 Galaxy Buds 4 系列或即將亮相。消息顯示，Galaxy Buds 4 及 Galaxy Buds 4 Pro 已通過多國認證，包括馬來西亞 SIRIM、美國 FCC、SGS 及印度 BIS，意味產品已完成主要測試，或距離正式推出日期不遠。

Samsung Galaxy Buds 4 系列認證通過 料與 Galaxy S26 同場亮相

或 2 月底亮相

FCC 文件透露，Galaxy Buds 4 支援藍牙傳統模式及低功耗模式，但具體藍牙版本及電池容量尚未公佈。SGS 認證資料則顯示充電盒型號分別為 EP-QR540 與 EP-QR640。外界預測，Galaxy Buds 4 系列可能會在 2026 年 2 月底 Samsung 首場 Galaxy Unpacked 發佈會上與 Galaxy S26 系列同場亮相。至於規格及上市時間，仍待官方公佈。

您可能也喜歡

Post76 與您齊齊《聽聽 Sukie’s》分享會

廣告 廣告

【原創影評】 我看 《 追捕 》

【電影討論】 3D 電影 + 3D 眼鏡， 自虐還是享受?

【CES 2019】Sony BRAVIA MASTER Series Z9G 8K 電視- 全新大尺吋成員曝光

Samsung Galaxy Buds 4 系列認證通過 料與 Galaxy S26 同場亮相