Samsung Galaxy Buds3 和 Buds3 Pro 獲得新版本更新

Samsung 正在為 Galaxy Buds3 系列推出新的更新。這款旗艦耳機於去年 7 月隨 Galaxy Z Fold6 和 Galaxy Z Flip6 一同發佈。目前，Galaxy Buds3 和 Buds3 Pro 均已開始接收固件更新。不過，這次更新目前僅適用於南韓的用戶，預計不久將擴展到其他地區。

根據用戶在 Samsung 社區論壇上分享的截圖，此次更新旨在改善穩定性並修復一些錯誤。不過，更新日誌並未具體說明修復的問題或改進的內容。Galaxy Buds3 的更新大小約為 7.3MB，固件版本號為 R530XXU0AYJ1。而 Buds3 Pro 的更新則為 8.3MB，固件版本為 R630XXU0AYJ1。

