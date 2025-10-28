Samsung Galaxy Buds4 和 Buds4 Pro 設計小幅升級，電池容量增加

根據最新的報導，Samsung 據傳將於 3 月發佈 Galaxy S26 系列的同時推出 Galaxy Buds4 和 Galaxy Buds4 Pro。報導指出，這兩款耳機將配備全新的充電盒，該充電盒的電池容量比 Galaxy Buds3 和 Buds3 Pro 的稍微增大。

根據消息，新的充電盒將擁有 515 mAh 的額定電池容量，這可能會以 530 mAh 的典型容量來宣傳。而 Buds3 和 Buds3 Pro 的充電盒額定容量為 500 mAh，典型容量為 515 mAh。因此，這次的增長並不算顯著。目前尚不清楚耳機本身是否會提升電池容量。根據本月早些時候的洩漏消息，Buds4 的設計可能會與 Buds3 有所不同。

