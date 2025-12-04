Samsung Galaxy Buds4 Pro 配備 57mAh 電池，Buds4 電池容量較 Buds 3 減少

有關 Samsung 即將推出的 Galaxy Buds4 Pro 和 Buds4 的更多細節已在網上曝光。最近的泄漏揭示了這系列耳機的更新設計，現在有報導透露它們的電池規格。

報導指出，Galaxy Buds4 Pro 將比 Buds 3 Pro 擁有更大的電池容量。然而，基礎型號 Buds4 的電池容量則被認為小於其前身 Buds 3。根據報導，Buds4 Pro 將配備 57mAh 的電池，這比舊款的 53mAh 電池更大。

同時，Galaxy Buds4 將搭載一個 42mAh 的電池，而 Buds3 則配備 48mAh 的電池。雖然 Buds4 的電池容量較小，但這可能對電池續航影響不大，因為有傳聞指出 Samsung 會增加充電盒的電池容量。

預計 Galaxy Buds4 Pro 和 Buds4 將於 2026 年 1 月底與 Galaxy S26 系列一同發佈。

