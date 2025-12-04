Samsung Galaxy Buds4 Pro 配備 57mAh 電池，Buds4 電池容量較 Buds3 減少

有關 Samsung 即將推出的 Galaxy Buds4 Pro 和 Buds4 的更多細節已經在網上曝光。最近的洩漏揭示了該系列的更新設計，而最新報導則提供了它們的電池規格。

根據報導，Galaxy Buds4 Pro 將提供比 Buds 3 Pro 更大的電池。然而，基本型號 Buds4 的電池容量則據說小於其前身 Buds 3。報導指出，Buds4 Pro 將配備 57mAh 的電池，這比舊型號的 53mAh 更大。

同時，Galaxy Buds4 將內置更小的 42mAh 電池，而 Buds3 的電池則為 48mAh。儘管 Buds4 的電池較小，但據傳 Samsung 將提升充電盒的電池容量，這可能不會對電池續航造成太大影響。

Galaxy Buds4 Pro 和 Buds4 預計將與 Galaxy S26 系列一起於 2026 年 1 月底發佈。

