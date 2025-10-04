Samsung Galaxy F07 正式加入 A07 和 M07 兄弟系列

幾天前，Samsung 正式發佈了 Galaxy M07，隨後 Galaxy F07 也在該公司印度網站上列出。

Galaxy M07、F07 以及先前推出的 A07 實際上是同一款設備，只是名稱和顏色有所不同。例如，F07 僅提供綠色，而 M07 則僅有黑色可選。

Galaxy F07 的官方圖片顯示，這款手機配備了一塊 6.7 吋 720x1600 的 LCD 顯示屏，具備 90Hz 的刷新率，搭載 MediaTek Helio G99 處理器，擁有 4GB RAM 和 64GB 可擴展儲存空間，並配備 5,000 mAh 的電池。

廣告 廣告

在相機方面，主鏡頭為 5,000 萬像素，還有 200 萬像素的深度傳感器，前置相機則為 800 萬像素。此外，該手機還配備了 3.5mm 耳機插孔和指紋傳感器，並承諾提供六次主要的 Android 更新和六年的安全更新。由於其芯片組的限制，這款手機僅支持 4G 網絡。

目前，若有 7,699 印度盧比（約 $987 / HK$ 7,696），可在 Samsung 的印度官方網店購買此款手機。

推薦閱讀