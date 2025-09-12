Samsung Galaxy F17 正式發佈，外觀及規格延續傳統風格

Galaxy F17 現已在印度正式發佈，其規格表幾乎與 Galaxy A17 完全相同。事實上，兩者之間唯一的區別在於顏色選擇，Galaxy F17 提供 Violet Pop 和 Neo Black 兩種顏色。

規格 詳細資訊 顯示屏 6.7 吋 Super AMOLED (FHD+ 90Hz)，Corning Gorilla Glass Victus 防護 處理器 Exynos 1330 RAM 4/6GB 存儲 128GB 主相機 5000 萬像素 + 500 萬像素超廣角 + 200 萬像素深度感應 電池 5000mAh，25W 有線快充 操作系統 One UI 7.0（基於 Android 15） 軟件更新承諾 6 年軟件及安全更新 價格 $163 / 約 HK$ 1,272（4GB/128GB 版本），$180 / 約 HK$ 1,404（6GB/128GB 版本）

廣告 廣告

Galaxy F17 現已在 Samsung.com 及合作零售商購買。

推薦閱讀