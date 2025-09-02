《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
Samsung Galaxy F17 規格洩漏分析
Samsung 上個月發佈了 Galaxy A17，根據過去的消息，F17 應該很快會跟隨其後。今天，F17 的規格據說已經洩漏。
根據資料，F17 配備 6.7 吋 FHD+ Super AMOLED 顯示屏，刷新率為 90 Hz，上面覆蓋 Gorilla Glass Victus，並具備 IP54 防塵防水等級，厚度僅 7.5 毫米。
規格
詳細資料
處理器
Exynos 1330 SoC
RAM
4/6 GB
儲存空間
128 GB
後置相機
50 百萬像素主攝 + 5 百萬像素超廣角 + 2 百萬像素微距
前置相機
1,300 萬像素自拍相機
電池
5,000 mAh，支援 25W 有線充電
作業系統
Android 15，搭載 One UI 7
更新承諾
六次主要 Android 更新
價格
4GB RAM 約 $1,857 / 約 HK$ 14,499
該設備配備 5,000 mAh 的電池，支援 25W 的有線充電，但包裝內不會附送充電器。F17 將在正式推出時運行 Android 15，並承諾會接收六次主要的 Android 更新。
若這些規格看起來相似，因為它們與已經正式發佈的 Galaxy A17 完全相同。
