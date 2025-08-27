Samsung Galaxy M07 規格洩漏資訊

Samsung 近日發佈了 Galaxy A07，但早前已經知道 F07 和 M07 也在籌備中。今天，M07 的規格信息也被洩露。

根據資料，M07 將配備一塊 6.7 吋 LCD 螢幕，具備 90 Hz 刷新率和 720 x 1600 像素的解析度。這款手機搭載 MediaTek 的 Helio G99 SoC，配合 4GB RAM 和 64GB 儲存空間。

在相機方面，後置擁有 5,000 萬像素主攝像頭和 200 萬像素的輔助感測器，而前置則是一個 800 萬像素的自拍鏡頭。手機內建 5,000 mAh 電池，支援 25W 有線充電。

M07 的電源鍵中嵌入了一個側邊指紋感應器，機身厚度為 7.6mm，重量為 184g。它將預裝 Android 15，並承諾會獲得六次主要系統更新。此外，M07 擁有 IP54 等級的防塵防潑水性能。據悉，在印度的預計價格在 INR 8,000 至 INR 9,000 之間。

若 M07 的規格聽起來似曾相識，這是因為它與 A07 的規格完全相同。這種情況在 Samsung 產品中並不罕見，但有時 M 系列的型號會配備更大的電池。不過這次並沒有。至於 M07 何時會正式上市，目前仍不明朗，但由於其雙胞胎已經正式發佈，上市時間應該不會太遙遠。

規格 詳細資訊 螢幕 6.7 吋 LCD，90 Hz 刷新率，720 x 1600 像素 處理器 MediaTek Helio G99 SoC RAM 4GB 儲存空間 64GB 後置相機 5,000 萬像素 + 200 萬像素 前置相機 800 萬像素 電池 5,000 mAh，支援 25W 有線充電 薄度 7.6mm 重量 184g 操作系統 Android 15 更新承諾 六次主要系統更新 防塵防潑水等級 IP54 預計價格 約 $1,025 / 約 HK$ 7,999 至 $1,153 / 約 HK$ 8,999

