Samsung Galaxy M55 和 M55s 獲得 One UI 8 穩定版更新

Samsung 最近為 Galaxy M55 和 Galaxy M55s 兩款智能手機發佈了基於 Android 16 的 One UI 8 穩定更新。對於 Samsung Galaxy M55，穩定更新的韌體版本為 M556BXXU4CYJ4，下載大小超過 2.6GB，而 Galaxy M55s 的更新韌體版本為 M558BXXU2CYJ4，大小則超過 2.5GB。這次更新除了包含 One UI 8 的新功能外，還提供了 2025 年 10 月的 Android 安全補丁。

這次更新不僅提升了用戶體驗，還增強了安全性，為用戶帶來更流暢的操作感受。

