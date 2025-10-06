中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Samsung Galaxy S22 系列開始接收 One UI 8 更新
隨著基於 Android 16 的 One UI 8 在九月中旬為 Galaxy S25 系列發佈，該更新於上月底開始推送至較舊的 Galaxy S23 設備。現在，這一更新終於也來到 Galaxy S22 系列。
目前，該更新已在土耳其被發現，版本號為 S90xBXXUIGYI7。此更新以 3.1GB 的無線下載形式推出，並包含截至 2025 年 9 月 1 日的安全補丁。
有趣的是，S22 設備被承諾將獲得四次主要的 Android 更新。由於它們在發佈時搭載 Android 12，因此這次更新將是它們所能獲得的最後一次主要更新，除非 Samsung 改變主意，但這種可能性不大。
S22 系列仍將在一段時間內獲得安全補丁，但對於 2022 年推出的型號來說，這就是最後的支持。值得慶幸的是，Samsung 現在提供了更長的支持期限，因此如果購買新的旗艦機型，將會在七年內獲得主要的 Android 更新。
推薦閱讀
其他人也在看
Unity爆嚴重資安漏洞！逾7成熱門手遊恐受影響，Steam與微軟緊急應變
知名遊戲引擎大廠 Unity，最近公開一項關於引擎嚴重的安全漏洞，編號為 CVE-2025-59489。根據官方資訊，該漏洞會影響從 Unity 2017.1 版本之後，所有以 Unity 引擎開發的 Android、Windows、Linux 和 macOS 遊戲。由於 Unity 在遊戲開發者之中相當受到歡迎，因此目前已經有不少 PC 遊戲先行下架修改。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」
還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起熱議。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Snapdragon 8 Elite 旗艦芯配 200MP 主鏡頭，HONOR 500 Pro 曝光!
根據知名爆料渠道 SmartPikachu 的最新消息，HONOR 500 系列將配備Snapdragon 8 Elite 處理器，及延續系列經典的 200MP 高畫質主鏡頭配置，有望成為最強中階手機之一。Mobile Magazine ・ 20 小時前
Tesla 工廠經理透露經濟型車型生產計劃
在 Tesla 的德國工廠，一位廠長透露該公司將在未來幾週內開始生產一款經濟型車型，幾乎可以確定明天將會公佈一 […]TechRitual ・ 2 小時前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露
推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
微塑膠與腸道變化相關，可能增加抑鬱及癌症風險
一項新的研究發現，微塑料——這些直徑小於 5 毫米的塑料顆粒，能夠改變人類的腸道微生物組。這些變化引發了人們的 […]TechRitual ・ 1 小時前
中國新一代運輸機目標 4,000 英里航程以競爭美國 C-17
根據最新的研究報告，一款新一代的戰略運輸機正在開發中，旨在提升軍事及人道救援任務的效率。這架飛機的機身和機翼設 […]TechRitual ・ 8 小時前
韓國機械手指實現月球漫步表演
來自韓國漢陽大學的一段新視頻以輕鬆幽默的方式展示了機器人研究。這段視頻展示了一隻機器手在麥可·傑克森的《Smo […]TechRitual ・ 8 小時前
Elon Musk 的 xAI 成為孟菲斯第二大納稅人僅用一年時間
Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 正在重塑孟菲斯的經濟格局。在短短十二個月內，該公司已成為該市及 […]TechRitual ・ 11 小時前
Tesla Full Self-Driving v14 版本的改進建議
隨著 Tesla 計劃在本週發佈 Full Self-Driving（FSD）版本 14，首席執行官 Elon […]TechRitual ・ 6 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 2 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 23 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 1 天前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 12 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 13 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 19 小時前