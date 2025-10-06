Samsung Galaxy S22 系列開始接收 One UI 8 更新

隨著基於 Android 16 的 One UI 8 在九月中旬為 Galaxy S25 系列發佈，該更新於上月底開始推送至較舊的 Galaxy S23 設備。現在，這一更新終於也來到 Galaxy S22 系列。

目前，該更新已在土耳其被發現，版本號為 S90xBXXUIGYI7。此更新以 3.1GB 的無線下載形式推出，並包含截至 2025 年 9 月 1 日的安全補丁。

有趣的是，S22 設備被承諾將獲得四次主要的 Android 更新。由於它們在發佈時搭載 Android 12，因此這次更新將是它們所能獲得的最後一次主要更新，除非 Samsung 改變主意，但這種可能性不大。

S22 系列仍將在一段時間內獲得安全補丁，但對於 2022 年推出的型號來說，這就是最後的支持。值得慶幸的是，Samsung 現在提供了更長的支持期限，因此如果購買新的旗艦機型，將會在七年內獲得主要的 Android 更新。

