Samsung Galaxy S23 系列獲得第二次 One UI 8 Beta 更新

Samsung Galaxy S23 系列上週收到了首次基於 Android 16 的 One UI 8 測試版更新，現在正在進行第二次 One UI 8 測試版的發佈。這次 One UI 8 Beta 2 更新目前在印度和南韓推出，預計會很快擴展到其他國家。

這次更新的下載大小約為 500MB，並包含了 2025 年 9 月的 Android 安全補丁以及一些錯誤修正。

設備 價格 Samsung Galaxy S23 Ultra $1,199 / 約 HK$ 9,351

如果已經註冊 One UI 8 測試計劃並居住在印度或南韓，則可以開始下載這次更新。

