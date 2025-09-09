Samsung Galaxy S25 獲得第七版 One UI 8 測試版

Samsung 仍然在穩定版 One UI 8 更新的發佈上拖延，該更新基於 Android 16。公司持續釋出多個測試版本，今天在德國、韓國、英國及印度釋出了第七個測試版本，適用於 Galaxy S25、S25+ 和 S25 Ultra。

此次測試版本的編號為 ZYI3，修復了一系列問題，包括一個影響藍牙音效的故障、三個影響鎖屏的問題（包括時鐘顫動）、一個阻止字體應用的問題，以及一個顯示某些 UI 元素過於纖細的問題。

此次更新大小約為 600MB，仍然包含 2025 年 9 月 1 日的安全補丁，與之前的測試版本相同。希望這意味著最終版本將在本月稍後時間發佈，根據最近的洩漏消息顯示。不過，考慮到 Samsung 對於長期測試階段的偏好，並不打算過於樂觀。

型號 價格 Samsung Galaxy S25 $999 / 約 HK$ 7,792 Samsung Galaxy S25+ $1,199 / 約 HK$ 9,354 Samsung Galaxy S25 Ultra $1,399 / 約 HK$ 10,932

