Samsung Galaxy S25 系列設備獲得最新 One UI 8 測試版更新

Samsung 的 One UI 8 公測計劃基於 Android 16 持續進行已久，大家都期待穩定版本的推出。雖然這仍未實現，但今天該公司已向 Galaxy S25 系列用戶在德國、英國、印度和韓國推出了第六個公測版本。

此版本的編號以「ZYHB」結尾，而前一個版本在約一周前發佈，編號為「ZYH6」。新公測版本包括 2025 年 9 月的安全補丁，這可能暗示著 Samsung 計劃在該月份最終發佈此更新的穩定版本。

根據預期，這個版本修復了一些問題，例如在接收到通知時鎖屏上僅顯示圖標、某些應用程序中的標誌截斷、重啟後鍵盤建議被禁用、更改字體後基礎字體被應用、小部件中的字符截斷問題、鎖屏隨機顯示在應用程序上方，以及時鐘小部件顯示錯誤時間。

根據一些報導，這個版本還包括通話字幕功能。

