Samsung Galaxy S25 Edge 價格大幅下降，M5 iPad Pro 及 MacBook Pro 首次降價

【Now Sports】曼聯周六英格蘭超級聯賽，未能將連勝場數再增多，憑阿麥迪亞路下半場後段入波，最後逼和主場的諾定咸森林2:2，各得1分。爭取4連勝的曼聯，領隊阿摩廉沿用上場勝利陣容，以錫斯高、安保姆及古拿任攻擊組合，而主隊諾定咸森林則以沙斯把關，前線由伊哥捷西斯衝鋒陷陣。事實上，森林上半場初段有點氣勢，只是未能破紅魔鬼門將拉文拿十指關，反而34分鐘因一次問題角球失手，當時沙方拿控球時，皮球疑仍未過界，但旁證判曼聯得角球，結果卡斯美路門前無人看管下輕鬆頂入，客隊的曼聯領先1:0。森林下半場甫開賽即反撲，先於48分鐘由懷恩耶斯右路傳中，傑斯韋治力壓對手下頂入成1:1。2分鐘後，沙方拿在主隊一次攻門中，乘曼聯未能及時解圍，近門搶到腳下球，再快腳射入，森林2分鐘內連入兩球，反超前2:1。曼聯到了81分鐘追平，當時右路角球開出，阿麥迪亞路乘森林球員解圍不遠，於禁區頂窩利抽射入網，VAR一度介入調查有否曼聯球員越位遮擋門將視線，而最後判入球有效，紅魔鬼追成2:2。補時4分鐘，阿麥再有一次近門抽射，僅被森林守將梅里路救空門，最後兩隊踢和，各得1分。

now.com 體育 ・ 7 小時前