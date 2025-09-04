Samsung Galaxy S25 Edge 現正優惠 $400

Samsung Galaxy S25 Edge 擁有纖薄的外型，但仍能提供全天候的電池壽命。

若曾希望手機在口袋中不會凸出太多，Samsung Galaxy S25 Edge 或許是個理想選擇。這款超薄的 Android 手機配備與 Galaxy S25 Plus 相同的 6.7 吋 OLED 顯示屏，但其 5.8 毫米的厚度設計讓整體感覺截然不同。目前，在 Amazon 上，256GB 儲存版本的黑色、銀色或藍色 S25 Edge 僅售 $699.99 / 約 HK$ 5,459，為歷史最低價。

商店 價格 Amazon (256GB) $699.99 / 約 HK$ 5,459 Best Buy (256GB) $849.99 / 約 HK$ 6,629 Samsung (256GB) $1099.99 / 約 HK$ 8,579

S25 Edge 是一款大型手機，但其纖薄且輕巧的設計使其可輕鬆放入口袋或晚宴包中，而不會突出。事實上，The Verge 的 Allison Johnson 在評測該設備時，曾多次以為自己遺忘了手機，卻發現它安靜地待在口袋裡。

雖然設計更薄，電池壽命卻並未因此受到影響。Galaxy S25 Edge 的電池壽命雖然不及 S25 Plus 或 Ultra，尤其在進行大量行動遊戲時，但仍可支持全天的簡訊、電子郵件、網頁瀏覽、音樂串流等使用需求。

攝影功能是另一個較大的妥協。S25 Edge 只配備兩個後置相機——一個 2 億像素的主相機和一個 1,200 萬像素的超廣角相機。如果長焦相機對使用者來說非常重要，則可能需要考慮其他設備。除此之外，S25 Edge 配備 Snapdragon 8 Elite 芯片、IP68 防塵防水性能以及具有 120Hz 刷新率的 OLED 顯示屏，與 S25 系列的其他設備相當。

近期還有其他值得注意的優惠。

8BitDo 的 Pro 3 無線控制器以經典任天堂風格的顏色（如紫色、灰色和淺灰色）在 Amazon 上售價 $62.99 / 約 HK$ 490，經過頁面優惠後便宜了 $7。這款控制器具有可更換的 ABXY 按鈕和操縱桿蓋，為玩家提供高度可定制的體驗。此外，還設有新的 L4 和 R4 宏按鈕，以及 USB-C 充電端口，並且更加耐用和省電的 TMR 操縱桿。該控制器支持多個平台，包括 Steam Deck、Windows PC、Mac OS、Android、Apple TV 和最新的 Nintendo Switch 2。

若擁有 MacBook Air 或輕薄型 Windows 筆記本電腦，可能會發現端口不足以連接外圍設備。USB-C 集線器可以解決此問題，Anker 7 合 1 USB-C 集線器在 Amazon 上的售價為 $19.99 / 約 HK$ 156，為歷史最低價。這款集線器提供七個端口，大幅擴展設備的功能，包括兩個 USB-C 端口、兩個 USB-A 端口、一個支持 4K 60Hz 的 HDMI 端口、一個 TF 卡槽和一個 SD 卡槽，非常適合攝影師使用。

Lego 超級馬里奧世界：馬里奧與耀西套裝在 Amazon、Walmart 和 Target 的最低價為 $104 / 約 HK$ 811，優惠 $25。這款 1,215 件的套裝還原了 16 位元 Super Nintendo 經典中的黃色斗篷馬里奧騎著耀西的場景，組裝後高度超過 15 吋，並包括手搖曲軸和撥號器，可以讓耀西的腿跑動並伸出舌頭。

