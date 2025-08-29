Samsung Galaxy S25 FE 再度曝光，所有顏色亮相

Samsung 將於 9 月 4 日正式發佈 Galaxy S25 FE，與 Galaxy Tab S11 和 S11 Ultra 同時亮相。不過，在此之前仍有許多時間進行更多的洩漏，而今天又有新的消息曝光了該設備的官方圖片和市場推廣材料。

這些圖片展示了設備的所有顏色：海軍藍、深黑、白色和冰藍。海軍藍被認為是這款型號的「英雄色」，因此可以預期在 Samsung 即將推出的 Galaxy S25 FE 推廣活動中會頻繁出現。

AI 將成為該公司官方材料的一大重點，Circle to Search 將與 Gemini 一同被強調，後者的功能可以跨越 Google、Samsung 及第三方應用程序進行使用。

Galaxy S25 FE 的 AI 功能如下：

顯示器 處理器 RAM 儲存空間 主攝像頭 超廣角攝像頭 長焦攝像頭 自拍攝像頭 指紋感應器 電池容量 充電 操作系統 6.7 吋 1080x2340 AMOLED, 120 Hz Exynos 2400 SoC 8GB 128/256GB 5,000 萬像素 (OIS) 1,200 萬像素 800 萬像素 (3x 光學變焦, OIS) 1,200 萬像素 超聲波屏下指紋感應器 4,900 mAh 45W 有線 / 15W 無線 Android 16 (One UI 8)

Galaxy S25 FE 預計將在發佈日以 Android 16 和 One UI 8 的配置上線。

推薦閱讀