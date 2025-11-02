Samsung Galaxy S25 FE 及 Galaxy S25 系列促銷活動詳情

對於計劃在英國購買 Samsung Galaxy S25 或 Galaxy S25 FE 的消費者來說，現在是一個好時機。就連 Galaxy S25 Edge 也有折扣優惠。與此同時，去年推出的 iPhone 型號及 Google Pixel 9a 也已經降價。

具體來說，Samsung Galaxy S25 的 12GB/128GB 版本目前的價格為 £649，消費者在結帳時還可享有額外 £50 的折扣。這是一個不錯的優惠，此外，Prime Student 會員還可再獲得 £100 的折扣。

廣告 廣告

以下是有關 Samsung Galaxy S25 的價格和規格資訊：

型號 內存 / 存儲 價格 (英鎊) 價格 (美元 / 港元) Samsung Galaxy S25 12GB / 128GB £649 $83.19 / 約 HK$ 647.09

隨著價格的變動，這些手機的購買時機似乎相當理想，對於喜愛科技產品的消費者來說，無疑是一個值得考慮的選擇。

推薦閱讀