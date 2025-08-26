Samsung Galaxy S25 FE 在歐洲上架，完整規格與官方圖片曝光

Galaxy S25 FE 尚未正式發佈，但在過去幾週內已經有大量洩露資訊，今日 MediaMarkt 在葡萄牙的網站上似乎意外地列出了這款設備的規格。

雖然該列表並未顯示價格，但確認了手機的主要規格。該設備配備了 6.7 吋 1080x2340 的 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，具備 120Hz 刷新率，並採用 Gorilla Glass Victus+ 作為屏幕保護。其內部搭載 Exynos 2400 芯片，擁有 8GB RAM 及 128GB 存儲空間，未來可能會有更多存儲選擇。

該手機主相機為 5,000 萬像素，支持光學防抖，還配有 1,200 萬像素超廣角鏡頭、800 萬像素的 3 倍光學變焦長焦鏡頭及 1,200 萬像素自拍鏡頭。設備還配備超聲波屏下指紋傳感器，並搭載 4,900 毫安時的電池，支持 45W 有線充電和 15W 無線充電。

規格 詳細資訊 屏幕 6.7 吋 1080x2340 Dynamic AMOLED 2X，120Hz 刷新率 芯片 Exynos 2400 RAM 8GB 存儲 128GB 主相機 5,000 萬像素 OIS 超廣角鏡頭 1,200 萬像素 長焦鏡頭 800 萬像素 3x 光學變焦 OIS 自拍鏡頭 1,200 萬像素 指紋傳感器 超聲波屏下指紋傳感器 電池 4,900 毫安時，支持 45W 有線充電和 15W 無線充電 尺寸 161.3 x 76.6 x 7.4 mm 重量 190g 顏色 海軍藍

目前僅有海軍藍的顏色選擇，但相信 Samsung 會推出其他顏色。用戶還將獲得一系列 AI 功能，包括 Gemini Live。Samsung 應該儘快正式發佈這款手機，令人期待其後續動態。

