Samsung Galaxy S25 FE 的美國售價洩露

Samsung Galaxy S25 FE 的信息持續洩漏。繼昨日來自歐洲零售商的資料後，今天又有美國的預估價格曝光，這些信息均來自於一些過早的列表。

根據這些資料，該手機的價格為 $649.99 / 約 HK$ 5,058（128GB 儲存版本），以及 $709.99 / 約 HK$ 5,547（256GB 儲存版本）。這兩個版本均配備 8GB RAM，且美國市場似乎不會推出 512GB 儲存版本。

該設備提供四種顏色選擇：Jet Black、Navy、Ice Blue 及 Titanium。這些價格與 Galaxy S24 FE 的發佈價格相符，因此好消息是今年不會有價格上漲。不過，壞消息是也沒有價格下降，這或許在意料之中。

根據昨日的洩漏，S25 FE 配備一塊 6.7 吋 1080x2340 AMOLED 顯示屏，刷新率為 120Hz，並覆蓋 Gorilla Glass Victus+。內部搭載 Exynos 2400 SoC，後置三鏡頭系統（主鏡頭 5000 萬像素，支持光學防抖，12 萬像素超廣角鏡頭，以及 800 萬像素長焦鏡頭，具備 3 倍光學變焦及光學防抖），前置鏡頭為 1200 萬像素，並配備超聲波屏下指紋傳感器，電池容量為 4,900 毫安時，支持 45W 有線及 15W 無線充電。

根據最終發佈的時間，該手機可能會搭載 Android 16，並運行 Samsung 的 One UI 8。

