Samsung Galaxy S25 FE 的購買意向調查

三星 Galaxy S25 FE 早於去年整整一個月發佈，帶來了一些關鍵改進，但整體來說與 2024 年的型號變化不大。

三星的工程師成功將手機的重量減輕了 23g，並在三個尺寸上各減少了幾毫米。雖然 Galaxy S25+ 的屏幕尺寸與 Galaxy S25 FE 相同，均為 6.7 吋，但 S25+ 實際上配備了 1,440p+ 的面板，而 FEs 則是 1,080p+。

型號 尺寸 (mm) / 重量 (g) Galaxy S25+ 158.4 x 75.8 x 7.3 / 190 Galaxy S25 FE 161.3 x 76.6 x 7.4 / 190 Galaxy S24 FE 162.0 x 77.3 x 8.0 / 213

更令人印象深刻的是，三星在 Galaxy S25 FE 中安裝了更大的 4,900mAh 電池，較 S24 FE 增加了 200mAh。今年早些時候，Z Flip7 也有類似的情況。更好的是，有線充電功率從 25W 提升至 45W，這意味著儘管電池容量增加，Galaxy S25 FE 在 30 分鐘內可充至 65%，而 S24 FE 則為 50%。無線充電也提升至 25W。

Galaxy S25 FE 提供海軍藍、黑色、冰藍和白色四種顏色供選擇。

就主要變化而言，三星將處理器更換為常規的 Exynos 2400 晶片，時鐘速度略高於去年型號的 2400e。然而，真正的性能提升應該是增加更多的 RAM，Galaxy S25 FE 唯一的選擇為 8GB，對於將獲得 7 次作業系統更新（Android 在這段時間內變化顯著）的手機來說，這並不算多。

在相機方面，自拍相機從 1,000 萬像素提升至 1,200 萬像素，雖然這樣的升級值得提及，但後置相機的配置依然是 5,000 萬像素 + 800 萬像素 + 1,200 萬像素，與去年相同。

以下是三星 Galaxy S25 FE 的價格，與 S24 FE 去年的發佈價格相同。需要注意的是，512GB 型號在北美並不可用。

型號 價格 (美元 / 港元) 8GB/128GB $650 / 約 HK$ 5,070 8GB/256GB $710 / 約 HK$ 5,538 8GB/512GB -

對於三星 Galaxy S25 FE 的看法，是否合適的手機還是會考慮在未來升級到其他設備？

推薦閱讀