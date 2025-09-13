Samsung Galaxy S25 FE 需大幅降價才能吸引消費者

被稱為「Fan Edition」的 FE 系列，卻似乎無法真正吸引到粉絲。去年的型號因為價格受到批評，而今年的 2025 型號情況類似——許多人認為他們可以以相同的金額獲得更好的硬件。

簡而言之，Samsung Galaxy S25 FE 當前並不是一個理想的選擇。根據上週的調查評論，許多人更願意選擇 Galaxy S24+。目前 S24+ 的價格更低，卻是一款更優秀的手機。

S24+ 配備相同的 Exynos 2400 處理器（除非在 Snapdragon 地區），並且多出 4GB 的 RAM。其 6.7 吋的顯示屏解析度更高（1440p+ 對比 1080p+），而且還是 LTPO 面板。其他規格相近，並不會造成太大差異。

今年我們已經看到一些舊款 Galaxy S24 FE 的超值優惠，未來我們相信會出現類似的 S25 FE 優惠。在此之前，S24 FE 或 S24+ 將持續壓過 S25 FE。若考慮其他品牌，根據不同地區，約 $650 / 約 HK$ 5,070 就能獲得接近旗艦級的硬件。

另一個問題是，FE 型號的發佈時間過晚，通常在新的 Galaxy S 系列推出前幾個月。如果用戶有預算，將會面臨全新的硬件選擇，或者是更便宜的舊款 S 型號（如當前的 S24+）。

不過，部分舊款 Galaxy S FE 的用戶對 S25 FE 的升級感到滿意，可能會考慮換機。至於是否立即更換或等待價格下降，則是另一回事——雖然已有報導指出商店提供的好交易，但目前這樣的情況依然相對稀少。

型號 價格 Samsung Galaxy S25 FE 未定 Samsung Galaxy S24+ $700 / 約 HK$ 5,460 Samsung Galaxy S24 FE $600 / 約 HK$ 4,680

