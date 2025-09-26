Samsung Galaxy S25 FE 首次更新內容簡介

Samsung 的 Galaxy S25 FE 本月初已經正式發佈，現在已經開始接收首個軟件更新。這次更新在亞洲和歐洲地區同步推出，帶來了 9 月的安全補丁。

型號 網絡 版本號 下載大小 價格 Samsung Galaxy S25 FE 5G 5G S731BXXU1AYIB 560MB $699 / 約 HK$ 5,442

除了安全更新外，使用者還可以在 Now Bar 中查看股票價格更新（針對已經添加至 Google Finance 的股票），不過似乎只有「重大價格變動」會顯示在 Now Bar 中，具體定義尚不明確。

Samsung 亦聲明「設備行為已獲改善」，但並未提供更多細節。此次更新還包括了常見的穩定性和可靠性改進。

更新將分階段推出，因此如果你的 S25 FE 尚未接收到此更新，無需擔心，該更新將會很快到來。

