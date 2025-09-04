Samsung Galaxy S25 FE 高階版本在美國缺席

Samsung 今日正式發佈了 Galaxy S25 FE，結束了數月來的傳聞和猜測。這款手機已在多個國家上架，無需預訂，消費者可以直接購買。

在美國，消費者的選擇相對有限，因為 Samsung 決定在當地只提供兩個版本，而不是在歐洲等地銷售的三個版本。

存儲容量 價格 128GB $649.99 / 約 HK$ 5,058 256GB $709.99 / 約 HK$ 5,548

在美國，消費者可以選擇 128GB 或 256GB 的存儲版本，但 512GB 的高端型號並未提供。值得注意的是，去年推出的 Galaxy S24 FE 也出現了類似情況，儘管它是第一款提供 512GB 版本的 Samsung FE 智能手機，但同樣未在美國上市。

該公司並未解釋此舉的原因，因此只能推測他們認為這並不划算，可能認為在美國市場上，選擇 512GB 型號的消費者人數不夠多。

Galaxy S25 FE 的起始價格為 $649.99（約 HK$ 5,058），256GB 型號的價格則為 $709.99（約 HK$ 5,548）。在 9 月 22 日之前，若在 Samsung.com 購買，256GB 型號的價格為 $649.99（約 HK$ 5,058）。

