Samsung Galaxy S25 FE、Tab S11 及 Tab S11 Ultra 圖片洩漏，預告星期四的發佈活動

對於即將到來的 Galaxy 活動，許多人都充滿期待。不過，由於大量的洩漏資訊，預計並不會有太多驚喜。根據 Evan Blass 的報導，讓我們先看看 Galaxy S25 FE、Galaxy Tab S11 和 Tab S11 Ultra 的相關資訊。

Samsung Galaxy S25 FE 將推出四種顏色，海軍藍版本已在葡萄牙出現，並附上完整的規格資料。其他顏色包括 Jetblack、White 和 Icyblue，而海軍藍將是主要顏色。

顏色 型號 海軍藍 Galaxy S25 FE Jetblack Galaxy S25 FE White Galaxy S25 FE Icyblue Galaxy S25 FE

這款手機將搭載完整的 Exynos 2400 處理器（而非 2400e），並支援更快的 45W 有線充電，電池容量為 4,900mAh（相比於 S24 FE 的 4,700mAh 和 25W 充電）。此外，指紋識別功能也將升級至超聲波型，取代過去的光學讀取器。

根據報導，Galaxy S25 FE 在美國的價格為 $650 / 約 HK$ 5,070（128GB 版本）和 $710 / 約 HK$ 5,538（256GB 版本）。在其他地區，Samsung 將提供 512GB 版本。值得一提的是，這些價格與 S24 FE 的發佈價格相同，預計還會有一些預訂優惠。

新款平板電腦也將搭載全新的處理器，Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 內部將使用 Dimensity 9400+，而普通版 Tab S11 也應該會使用相同的晶片。

型號 價格 Galaxy Tab S11（256GB Wi-Fi） 約 €960 / 約 $860 / 約 HK$ 6,708 Galaxy Tab S11（128GB 5G） 約 €1,030 / 約 $1,030 / 約 HK$ 8,034 Galaxy Tab S11 Ultra（512GB Wi-Fi） 約 €1,475 / 約 $1,200 / 約 HK$ 9,360 Galaxy Tab S11 Ultra（1TB） 約 $1,700 / 約 HK$ 13,260

在美國，Galaxy Tab S11 的定價為 $860 / 約 HK$ 6,708（256GB Wi-Fi 版本），而 Tab S11 Ultra 的價格為 $1,200 / 約 HK$ 9,360。Ultra 的更高存儲配置則為 $1,400 / 約 HK$ 10,920（512GB）和 $1,700 / 約 HK$ 13,260（1TB）。值得注意的是，只有 1TB 版本配備 16GB RAM，其他版本則為 12GB。

在本週四，將會有更詳細的報導，介紹 Galaxy S25 FE、Tab S11 及 Tab S11 Ultra，還有 Samsung 可能展示的其他產品（如三折疊設備或 XR 頭戴顯示器等）。

