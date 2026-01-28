錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
Samsung Galaxy S26 具備「新一層私隱保護」：或加入防窺功能，可自訂隱藏力度，搭車用手機終於放心？
「私隱顯示」可限制側面視角偷睇內容，並支援按通知、特定應用程式、輸入密碼等場景靈活啟動。
手機保存住大量個人資料，但偏偏我哋最常喺最冇私隱嘅地方使用。搭公共交通工具、企喺電梯、排隊等候時覆訊息、睇通知、甚至輸入密碼，一個轉身就可能畀隔籬位「偷望」到畫面內容。
私隱風險之所以愈來愈受關注，亦同手機愈用愈貼身有關。通知愈多、登入愈頻密、工作同生活資訊都集中喺同一部機上，一旦畀人望到就可能好尷尬，甚至帶來安全風險。
Samsung 預告「新一層私隱保護」
Samsung 今日透過一系列預告短片，暗示即將為 Galaxy 新品加入一項全新私隱保護層，主打喺任何地方都可以防「肩窺」，為用家遮擋旁人視線，減少敏感資訊外露機會。
Samsung 未有喺預告中明確介紹功能名稱，但坊間傳聞叫「私隱顯示」(Privacy Display)。有外媒提到該名稱曾喺 Samsung 分享嘅截圖中出現，因而令外界估計新功能就係指向呢個方向。
效果似防窺貼：側面望會睇唔清
根據已公開資訊，呢個功能概念類似市面常見嘅防窺保護貼。當旁人由側面角度望向你部手機，畫面內容會變得難以辨認，令你喺人多擠迫環境都可以更安心使用。Samsung 展示嘅內容亦強調「視角」係關鍵，正常正面使用時可讀性唔會受影響
唔係全開或全關：通知／App／輸入密碼可自訂
更關鍵係，Samsung 形容呢項保護並非「全開或全關」嘅單一模式，而係可以按需要更細緻設定。例如只保護通知內容、只針對指定 App，又或者僅敏感操作（例如輸入密碼）時自動加強保護，令私隱同便利性之間更易取得平衡。
對於平時習慣將驗證碼、銀行提示、工作訊息直接彈出喺鎖定畫面或通知列嘅用家，呢種「按情境開啟」嘅做法，應該會比長期開著防窺效果更適合日常使用。
可能只限 S26 Ultra？發布時間或在 2 月底
有傳聞表示 Samsung 可能只會喺 Galaxy S26 Ultra 提供「私隱顯示」功能，標準版同 Plus 版本未必會有。而新一代產品預計會喺 2 月底左右登場，未來 1 個月或許會有更多消息爆出。
