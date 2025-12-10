Samsung Galaxy S26 將重用 Galaxy S25 相機模組，主鏡頭為 5,000 萬像素

Samsung 在其 Galaxy S 系列的基礎機型上，持續保持了一貫的相機設計。最新的 Galaxy S25 於一月推出，採用了與 Galaxy S24 相同的三鏡頭配置，而 Galaxy S24 的相機硬件也與 Galaxy S23 相同。根據韓國媒體 The Elec 的報導，預期即將推出的 Galaxy S26 將會沿用 Galaxy S25 的相機模組，這包括一顆 5,000 萬像素的主鏡頭（1/1.56 吋）、一顆 1,000 萬像素的遠攝鏡頭（1/3.94 吋）具備 3 倍光學變焦，以及一顆 1,200 萬像素的超廣角鏡頭（1/2.55 吋）。

然而，這並不是最初的計劃。該報導指出，Samsung 原本打算升級 Galaxy S26 的感應器，同時提高起售價格。但 Apple 的 iPhone 17 發佈改變了這一計劃。Apple 決定將普通版 iPhone 17 升級至 120Hz ProMotion LTPO OLED 顯示屏，並提供 256GB 的基本存儲，同時保持 $799 的起售價格，這影響了 Samsung 的決策。

據稱，這使得 Samsung 在最後時刻決定放棄 Galaxy S26 的相機升級，以便該設備能夠保持在 $799 的入門價位。這一影響現在也預計會導致普通版 Galaxy S26 的生產時間表延遲，因為 Samsung 將需要重新設計內部元件。作為參考，Galaxy S26 Ultra 預計將於本月進入量產，而 Galaxy S26 和 S26+ 將於 2026 年初開始製造。

