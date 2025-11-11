Samsung Galaxy S26+ 渲染圖浮出水面，設計小有改動

時間來到年尾，關於 Samsung 新一代 Galaxy 旗艦系列的爆料就變得愈發頻繁了起來。今日 Android Headlines 放出了據稱是 Galaxy S26+ 的 CAD 渲染圖，從中可以看到它的外觀只是在 S25+ 的基礎上做了一些微調。背後的三相機變成了類似 Galaxy Z Fold 7 的樣式，除三個圓環外下面還有一圈藥丸形的凸起。目前爆出的配色有橙、白兩種，橙色款很難不讓人懷疑是受到了 iPhone 17 Pro 的啟發。

新機的三圍據稱是 158.4 x 75.7 x 7.35mm，配有 6.7 吋平面螢幕。視地區不同，廠方會提供 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 或 Samsung Exynos 2600 處理器。裝置的電池估計不會低於 4,900mAh，並且可能支援 Qi2 磁吸無線充電。至於拍攝的部分，傳說會有 50MP 廣角主攝、12MP 超廣角和 12MP 望遠相機。

此前一直有流言稱 Samsung 在這代會以輕薄的 S26 Edge 取代 S26+，網路上甚至出現了設計類似 iPhone 17 Pro 的諜照。但近期情況似乎出現了大轉折，Edge 據傳已被徹底砍掉。這可能是 iPhone Air 遇冷後 Samsung 做出的理性判斷，畢竟全球經濟低迷而且明年手機市場還面臨著潛在的組件成本上漲，在這樣的情況下冒進追求定位偏小眾的超輕薄產品並不是穩妥的選擇。

