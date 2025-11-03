Samsung Galaxy S26 發佈會日期洩漏

最近有多個消息指 Samsung 可能會將 Galaxy S26 系列的發佈延遲至 3 月，而一項新的洩漏則聲稱揭示了具體日期。根據報導，Samsung 將於明年 2 月 25 日在舊金山舉行 Galaxy Unpacked 活動，屆時將首次亮相 Galaxy S26 系列。值得注意的是，Samsung 通常會在 1 月發佈其旗艦 Galaxy S 系列手機，而 Galaxy S25 系列便是在今年 1 月首次亮相。

報導還指出，Samsung 已經開始為 Unpacked 活動做好準備。Galaxy S26 系列預計將包括 Galaxy S26、Galaxy S26+ 以及 Galaxy S26 Ultra。據悉，Samsung 即將推出的旗艦系列在某些地區將使用 Exynos 2600 處理器，而其他市場則將配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5。最近的一個傳聞還暗示了該系列在相機和電池方面的升級。

