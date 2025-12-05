Samsung Galaxy S26 系列僅在韓國使用 Exynos 2600 處理器

Samsung 即將推出的 Galaxy S26 系列面臨一個重要決策：是否使用 Exynos 處理器？目前有多個報導針對 Exynos 2600 系統單晶片的使用情況提出不同的猜測。據稱，僅有 S26 和 S26+ 會搭載即將揭曉的 Exynos 2600，而 S26 Ultra 可能僅在某些地區使用。

然而，最新的謠言卻更加混淆視聽，指稱所有三款 S26 型號都將使用 Exynos 2600，但僅限於韓國市場。對於這一說法，市場普遍保持懷疑態度，因為 Samsung 過去也曾將 Exynos S 系列設備引入歐洲市場。

據了解，Samsung 似乎已經注意到其 Exynos 處理器在全球範圍內受到的負評，以及消費者對 Snapdragon 處理器的偏好。此外，據傳該公司與 Qualcomm 的合約規定，全球銷售的 Galaxy S26、S26+ 和 S26 Ultra 中，至少有 75% 的單位必須使用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 系統單晶片，否則 Samsung 需要支付高額賠償。

此外，Exynos 2600 的產量尚未達到理想狀態，儘管其 2nm GAA 工藝的產量增長速度快於過去的 3nm 工藝。即使 Samsung 想要在 S26 型號中搭載更多自家芯片，實際上也可能無法實現。

隨著市場動態的變化，這一切都不應被視為定論，未來可能會有新的資訊出現，甚至與目前的說法相矛盾。近期的市場狀況經常變化，未來幾天內可能會有更多的消息釋放。

