Samsung Galaxy S26 系列將在韓國市場搭載 Exynos 2600 處理器

Samsung 即將發佈的 Galaxy S26 系列手機，是否將搭載 Exynos 處理器，成為了業界熱議的話題。根據各方報導，對於 Exynos 2600 系統單晶片（SoC）的使用情況，意見不一。有消息指出，可能只有 S26 和 S26+ 會搭載這款新處理器，而 S26 Ultra 可能僅在某些地區使用。

然而，最新的傳聞卻使情況變得更加複雜，聲稱所有三款 S26 型號都將使用 Exynos 2600，但僅限於韓國市場。對於這一說法，業界普遍持懷疑態度，因為過去 Samsung 也曾將 Exynos S 系列設備引入歐洲市場。

據悉，Samsung 注意到其 Exynos 處理器在全球網絡上受到的批評，以及消費者對 Snapdragon 處理器的偏好。此外，Samsung 與 Qualcomm 的合約中似乎規定，至少 75% 的 Galaxy S26、S26+ 和 S26 Ultra 在全球銷售時必須使用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，否則將需要支付高額的賠償金。

目前 Exynos 2600 的產量據說並不理想，雖然其 2nm GAA 工藝的產量改善速度快於以往的 3nm 工藝，但即使 Samsung 希望在更多 S26 單元中使用自家處理器，可能也無法實現。

不過，鑒於近期的傳聞頻繁變動，未來幾天可能還會出現新的消息，來推翻這些觀點。在這樣的情況下，業界將持續關注 Samsung 的進一步回應。

