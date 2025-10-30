Samsung Galaxy S26 系列將提升效能及人工智能功能

Samsung 最近發佈了其第三季度財報，並借此機會透露了一些有關即將推出的 Galaxy S26 系列及其整體 Galaxy 設備策略的細節。Samsung 的移動體驗部門副總裁 Daniel Araujo 表示，Galaxy S26 系列將「以以用戶為中心的下一代人工智能、第二代定制應用處理器（AP）和更強的性能，包括全新相機傳感器，徹底改變用戶體驗」。

至於為何稱為第二代，雖然並未明確說明，但 Exynos 2600 將是首款基於 2nm 芯片工藝的智能手機處理器。這可以算作第一代，或者如果從專為 Galaxy Z Flip7 使用的 Exynos 2500 開始計算，則可以算作第二代。據報導，Qualcomm 將會雙重供應一些 Snapdragon 8 處理器，而「為 Galaxy」變種將由 Samsung 的晶圓廠製造，這符合「定制 AP」的定義，因此 Araujo 可能指的就是這些芯片。

根據一些報導，Exynos 2600 將在大多數地區用於所有 S26 型號，而特定地區（如美國、中國和日本）則將獲得 Snapdragon 8 Elite Gen 6 版本。目前最終決策尚未確定，Araujo 表示：「AP 評估仍在進行中，因此我們尚無法確認明年的旗艦產品陣容。」

此外，最近的芯片消息稱 Galaxy S26 系列將配備全新的 Exynos 連接芯片，該芯片將負責 Wi-Fi 和藍牙等功能。這當然不是 AP，但仍然很有趣，因為 Galaxy S25 系列使用了 Qualcomm 的 FastConnect 7800 處理 Wi-Fi 和藍牙功能，取代它可能與主芯片無關。Apple 最近在 iPhone Air 上引入了 N1 連接芯片，取代了以往的 Broadcom 產品。

展望 2026 年，Samsung 將專注於其智能手機的人工智能功能、智能手錶的新型基於人工智能的健康追蹤功能、新款 TWS 耳機，並努力鞏固其在可摺叠設備市場的地位。

