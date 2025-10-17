Samsung Galaxy S26 系列將於 3 月發佈，傳聞流出

最近，有關 Samsung Galaxy S26 的消息再次引起關注。根據最新報導，Samsung 將推遲其旗艦 Galaxy S 系列的發佈，預計將延遲兩個月。報導指出，由於「開發和設計」方面的問題，Samsung Galaxy S26 系列將於明年三月揭曉。通常，Samsung 會在一月宣布 Galaxy S 系列。

根據報導，Samsung 已經完成了高端 Galaxy S26 Ultra 的開發，但 Galaxy S26 的進度仍然落後。報導並未提供有關延遲的更多細節，因此建議對此消息保持懷疑態度。此外，報導還提到 Galaxy S26 Ultra 將最終配備 10bit 顯示屏，並將使用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 的處理器。與此同時，Galaxy S26 則預計將搭載 Exynos 2600 處理器。

以下是 Galaxy S26 系列的預期規格：

型號 處理器 顯示屏 發佈日期 Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 10bit 顯示屏 2024 年 3 月 Galaxy S26 Exynos 2600 待定 2024 年 3 月

目前尚未有更多的細節可供參考，未來的消息仍值得關注。

