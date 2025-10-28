許紹雄逝世終年 76 歲
Samsung Galaxy S26 系列或將採用全新 Exynos 連接晶片
近期有關 Samsung 即將推出的 Galaxy S26 系列的傳聞層出不窮，最新消息顯示其發佈可能會延遲。最新的洩漏資訊指出，該系列可能會搭載一款 Exynos 連接芯片。根據 Bluetooth 資格產品網站的資料，Samsung 新款的 Exynos S6568 芯片已經被列出，並被描述為一款支援 Bluetooth 6.1 的藍牙和 Wi-Fi 伴隨芯片，旨在與 Exynos 系統單晶片（SoC）配合使用。目前尚未有其他詳細資訊披露，但 Galaxy S26 系列有可能會使用 S6568 伴隨連接芯片。該芯片組可能提供更佳的傳輸範圍和更高的能效。
以下是 Galaxy S26 系列可能的技術規格：
型號
處理器
連接芯片
支援的藍牙版本
價格
Galaxy S26
Exynos 系列
Exynos S6568
Bluetooth 6.1
$999 / 約 HK$ 7,792
Galaxy S26 Ultra
Exynos 系列
Exynos S6568
Bluetooth 6.1
$1,199 / 約 HK$ 9,351
隨著更多消息的揭露，市場對 Galaxy S26 系列的關注持續升高。
小米 Xiaomi 17 Ultra 已經準備好，依舊圓鏡模組，不會用背屏方案
文章來源：Qooah.com 網上傳言稱，小米17 Ultra 有望在農曆新年前發佈。近期博主 @數碼閒聊站 帶來了小米17 Ultra 的部分細節爆料。 據博主介紹，小米17 Ultra 取消了背屏設計，且後置鏡頭更改為圓形。主鏡為 5000萬像素，擁有超級大底（預計達到1吋），支援更強悍的 ISZ 變焦功能，實現潛望鏡銜接無損焦段，變焦更流暢。此外，小米17 Ultra 還配備 2億像素全新潛望長焦鏡頭支援長焦微距和多焦段無損變焦，動態範圍進一步提升。 其他方面，小米17 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置大容量電池，支援有線、無線快充等。 此前小米集團總裁盧偉冰表示，在過去的4年時間與 LEICA 合作推出了20多款機型，合作愉快且卓有成效，相信小米17 Ultra 將會是移動影像的新高度。表現出小米對於小米17 Ultra 影像能力的自信，值得一提的是，盧偉冰還透露 Ultra 就是 Ultra，Pro Max 就是 Pro Max，意味著 Ultra 也會有新的技術或設計，帶來不一樣的使用體驗。 目前小米17 Ultra 已經入Qooah.com ・ 15 小時前
M5 MacBook Pro VS. M4 MacBook Pro，速度竟提升211%!!!!
文章來源：Qooah.com 前段時間 Apple 發佈了新款 M5 MacBook Pro，因為外觀沒有明顯變化，且官方沒有過多的介紹，給消費者造成「新款 M5 MacBook Pro 只是升級了 M5 處理器」的印象。 在最新的測試中，新款 M5 MacBook Pro 的 SSD 速度提升顯著，對比 M4 MacBook Pro，其讀寫速度最高提升了211%。 據 Max Tech 的對比拆解，可以看到 M5 和 M4 MacBook Pro 的內部佈局、單風扇和單熱管散熱方案設計基本一致，均採用兩粒 NAND RAM 晶片以獲取最大化 SSD 性能。雖然結構設計方案類似，但在實際的 Blackmagic 測速中，M5 MacBook Pro 卻表現優異。 在順序讀取方面，M4 MacBook Pro 為 2031MB/s，M5 MacBook Pro 為 6323MB/s，提升了211.3%。 在順序寫入方面，M4 MacBook Pro 為 3293MB/s，M5 MacBook Pro 為 6068MB/s，提升了84.31%。 通過數據對比可以明細的看到 M5 MacBoQooah.com ・ 15 小時前
Nothing Phone (3a) Lite 放片露出新透明機身設計，10月29日發佈
文章來源：Qooah.com 科技品牌 Nothing 官方通過 X 平台正式官宣，旗下首款入門級智能手機 Nothing Phone (3a) Lite 將於香港時間 10 月 29 日 21 點（對應國際標準時間 13:00 GMT）舉辦發佈活動。目前，有意向瞭解發佈會動態的用戶，可通過訪問品牌官網 nothing.tech 完成註冊，以便及時接收關於新品發佈的相關通知。 從官方釋放的資料來看，Nothing Phone (3a) Lite 最顯著的亮點在於延續了品牌標誌性設計語言。作為品牌首款入門機型，該機不僅採用了辨識度極高的透明機身，從預熱影片中還能清晰看到，其擁有品牌標誌性的白色配色，機身底部配備 LED 呼吸燈組件，結合行業慣例推測，該燈組大概率搭載 Nothing 經典的 Glyph Matrix 光效系統，可在來電、充電等場景呈現獨特燈光效果，兼顧實用性與設計感。 Nothing Phone (3a) Lite 將搭載聯發科天璣 7300，硬件組合為 8GB RAM + 128GB ROM 空間，能滿足日常基礎使用需求；配色上提供黑、白兩種經典選項，適配不同用戶審美偏Qooah.com ・ 14 小時前
小米繼續對標 Apple，疑似小米17 Air READY!!! 預計有 eSIM + 2個鏡頭以上，明年發佈
文章來源：Qooah.com 在小米 17 系列明確將 iPhone 17 列為對標目標後，小米又有新動作，疑似啓動小米 17 Air 機型的研發工作，目前該機型已處於評估階段，行業及消費者普遍預計其將於明年正式推向市場，進一步完善小米高階旗艦產品矩陣。 此次小米 17 Air 的相關資料，由數碼博主 @智慧皮卡丘 率先爆料。該博主在社交平台發帖透露，某手機廠商正在對一款輕薄旗艦機型進行評估，從核心規格來看，該機將搭載 2 億像素高清主鏡，能為用戶帶來更出色的拍攝解析力，同時支援 eSIM 技術，這一設計不僅可減少機身開孔、優化內部空間，還能提升規格的防水性能與一體化美感。此外，機型配備 6.6 吋大 R 角面板，搭配一體冷雕工藝打造的機身，既保障了握持舒適度，又強化了外觀精緻感，結合博主在內容中給出的「17 Air」等暗示，外界普遍認為這款評估中的機型正是小米 17 Air。 值得關注的是，在此前 Apple 新 iPhone 系列發佈後，小米集團高管盧偉冰曾公開表達對 iPhone Air 的看法。他直言 iPhone Air「非常驚艷」，並判斷該機型「有可能重新激活超薄手機市場」Qooah.com ・ 21 小時前
