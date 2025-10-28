Samsung Galaxy S26 系列或將採用全新 Exynos 連接晶片

香港電訊(06823.HK)個人業務行政總裁林國誠宣布，由公司AI團隊自行研發的賽馬AI及玄學數據大模型「AI神數」，已於Now TV 應用程式推出，預期通過融合傳統玄學與AI技術，透過深度分析大數據，可為用戶提供賽馬資料作參考。目前該大模型處於免費試用階段，未來或會考慮收費。 他補充，AI神算採用私人AI大模型及檢索增強生成(RAG)架構，能避免市面上AI大模型普遍出現的幻覺問題，確保為所提供的數據準確無誤。 香港電訊早前宣布與亞太區九個流動網絡營運商合作，推出「黃金漫遊」服務。林國誠表示，所有CSL及1O1O客戶均可自動升級使用該服務，又透露正與各地電訊營運商洽商，有部分已接近達成合作。 第十五屆全運會將於下月在由廣東、香港及澳門三地舉行，他表示，為了在此年度盛事期間為本地觀眾、內地及海外旅客提供優質5G流動體驗，香港電訊已在啟德體育園、紅磡體育館及將軍澳香港單車館三個比賽主要場館完成網絡覆蓋，手機流動數據傳輸回程線路(Backhaul)升級至可支援25Gbps，較現時市面上提供的10Gbps快2.5倍。 林國誠又指，與杭州AR眼鏡公司靈伴科技已達成合作，今日(28日)起在港獨家發

AASTOCKS ・ 1 小時前