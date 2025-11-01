8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
Samsung Galaxy S26 系列有望進行相機及電池升級
近年來，Samsung 因未能為其旗艦系列帶來顯著升級而受到強烈關注。不過，最近有傳聞指出，所有 Galaxy S26 手機將在相機、電池和顯示屏方面獲得大幅升級，這些消息需謹慎對待。首先來看看 Ultra 型號。據信其將配備改進版的 M14 OLED 面板，並具備某種 AI 隱私功能，但對角尺寸仍為 6.9 吋。這項 AI 隱私功能可能與早前的洩漏資訊相符。
主攝、超廣角和 5 倍變焦相機的解析度分別為 2 億像素、5000 萬像素和 5000 萬像素，據報導主攝和超廣角相機將會有所改進。至於 3 倍變焦相機，目前仍然存在不確定性，洩漏者無法確定該設備是否會繼續使用之前的 1200 萬像素傳感器，還是會使用更新的 1200 萬像素傳感器或是 5000 萬像素的相機。至於電池部分尚未確認，但報導顯示其容量可能為 5,400 mAh。
另一方面，Galaxy S26+ 可能會迎來更重要的相機升級，因為主傳感器很可能會更換為更大的 1/1.3 吋傳感器（由 1/1.56 吋升級），超廣角相機將提升至 5000 萬像素，而 1000 萬像素的變焦相機將更換為更大的 1200 萬像素、1/2.55 吋傳感器。雖然報導並未明確指出，但相信 S26+ 將會借用目前 Galaxy S25 Ultra 的超廣角和變焦相機。這些資訊暗示 Samsung 似乎並未放棄 Plus 型號，並且可能會停止推出 Edge 型號。
基礎版 Galaxy S26 據說將與 S26+ 獲得相同的相機升級，但電池容量可能會輕微提升至 4,200 或 4,300 mAh。有趣的是，報導提到一款更纖薄的 Galaxy S26 型號，其妥協較少，將在標準 S26 和 S26+ 之間的尺寸範圍內。該款顯示屏傳聞為 6.6 吋，主相機為 5000 萬像素，並將配備兩個 5000 萬像素的超廣角和變焦相機。電池容量預計在 4,300 mAh 附近。
這三款，或者如果計算那款尚不明確的纖薄 Galaxy S26 手機則為四款，將會根據地區搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 或 Exynos 2600 處理器。這些資訊來自未知來源，但描述詳細，似乎可能涉及內部消息。儘管如此，仍需保持警惕，因為有關 Galaxy S26 Edge 和 S26+ 的傳聞仍未完全明朗。
