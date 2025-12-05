Samsung Galaxy S26 系列設計渲染圖曝光，包含 S26、S26+ 及 S26 Ultra

Samsung 的 One UI 8.5 預計將於明年初在 Galaxy S26 系列上首發，最近其完整的變更日誌已經洩露。今天，對 One UI 8.5 代碼的深入分析顯示了即將推出的 Galaxy S26、S26+ 和 S26 Ultra 的渲染圖，分別以代號 M1、M2 和 M3 來表示。

在 One UI 8.5 的代碼中發現的圖像基本上確認了迄今為止我們所見的所有設計洩露。這些設備的設計將採用一個橢圓形模組，內置三個攝像頭，位於左上角。雖然 S26 Ultra 在後面配備有四個攝像頭，但其設計風格與其他兩款相似。

有趣的是，之前有傳聞稱所有三款設備將具有相同的曲率半徑，這一點似乎也得到了確認。最近 Galaxy S26 和 S26+ 與其前代產品進行了比較，預計它們在某些市場將搭載 Samsung 的 Exynos 2600 SoC，而在其他市場則會使用 Qualcomm 的 Snapdragon 8 Elite Gen 5。

至於 Galaxy S26 Ultra，雖然預計也會同時搭載這兩款芯片，但具體情況尚不明朗。隨著發佈日的臨近，更多細節將會逐漸浮出水面，值得持續關注。

