Samsung Galaxy S26 系列設計渲染圖曝光，包含 S26、S26+ 及 S26 Ultra

Samsung 的 One UI 8.5 預計將於明年初在 Galaxy S26 系列上首發，幾天前其完整的更新日誌已經洩漏。今天，對 One UI 8.5 代碼的深入分析揭示了即將推出的 Galaxy S26、S26+ 和 S26 Ultra 的渲染圖，這些設備的代號分別為 M1、M2 和 M3。

這些圖片基本確認了迄今為止所有設計洩漏的內容。根據 One UI 8.5 的代碼，Samsung 將在所有設備上使用一個橢圓形的攝像頭模組，位於左上角，S26 Ultra 雖然後面有四個攝像頭，但也沿用此設計。有趣的是，之前有傳言指這三款設備將擁有相同的曲率半徑，現在似乎也得到了證實。

Galaxy S26 和 S26+ 最近與其前身進行了比較，預計在某些市場將採用 Samsung 的 Exynos 2600 SoC，而在其他市場則會使用 Qualcomm 的 Snapdragon 8 Elite Gen 5。至於 Galaxy S26 Ultra 可能也會搭載這兩款處理器，但具體情況尚不明朗。

