Samsung Galaxy S26 Edge 可能會如期發佈

最近幾周，Samsung 的消息可謂波瀾起伏。最初有報導指出，韓國公司將用 Galaxy S26 Edge 取代 Galaxy S26+，但隨後情況卻發生了逆轉，S26 Edge 被取消，而 S26+ 重新回到計劃中。現在又傳出新的消息，似乎事情還有更多的變數，雖然原定的 S26 Edge 確實已被擱置，但預計會有另一款手機取而代之。據稱，代號為 More Slim 的設備正在開發中，這一點頗為引人注意，因為 S25 Edge 的代號則是 Slim。

這款名為 More Slim 的設備開發時間晚於預期中的 S26 Edge，因此看來 Samsung 在進行 S26 Edge 的同時改變了主意，決定擱置該計劃。由於開發時間較晚，這款新設備可能會像 S25 Edge 一樣，稍晚於主要的 S 系列旗艦系列發佈。我們最近得知，S 系列的旗艦產品發佈已延遲至 3 月，以便留出足夠的開發時間給 S26+。

從代號 More Slim 來看，預期 S26 Edge 將比其前身更薄，這不禁引發了疑問——S25 Edge 的主要問題是否就是不夠纖薄？儘管許多人認為電池壽命和相機性能可能是 S25 Edge 的主要問題，但看來 Samsung 的看法有所不同。市場對於 S26 Edge 的期待也隨之上升，大家都想知道這款手機究竟能多薄，以及為了實現這一目標將會犧牲哪些功能。

