Samsung Galaxy S26 Edge 將不會有顯著的電池升級

雖然 Galaxy S25 Edge 只在幾個月前發佈，但有關 Galaxy S26 Edge 的傳聞已經開始浮現，最新的證據顯示其可能會與其他 S26 系列手機同步推出，並可能取代 Plus 型號。

根據最新的中國 3C 監管機構的資料，Galaxy S26 Edge 的電池信息被列出，這反駁了之前有關潛在電池升級的傳聞。根據 3C 的資料，Samsung 將仍然使用鋰離子電池技術，並不會在明年轉向硅碳電池。

目前大多數競爭對手已經開始轉向硅碳電池，因為這類電池提供更高的能量密度，能在相同的外形下容納更大的電池，或者減少手機的體積。

儘管如此，Samsung 將提供一個適度的電池容量提升，從今年的 3,900 mAh 提升至 4,200 mAh。這無疑將提升電池續航能力，但仍讓人略感失望，因為如果 Samsung 轉向硅碳電池，或許我們會看到一款容量約 5,000 mAh 的電池。

