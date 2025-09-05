Samsung Galaxy S26 Edge 設計曝光，鏡頭模組厚度明朗

今年的智能手機設計讓人驚訝，明年將會有更多新設計曝光。最近有消息洩露了 Galaxy S26 系列的模型，特別是 S26 Edge 的相機模組設計厚重，引起了不少關注。

根據 OnLeaks 提供的 CAD 渲染圖，S26 Edge 的整體設計和具體尺寸得到了確認，尺寸為 158.4 x 75.7 x 5.5mm。這比現有的 S25 Edge 薄了 0.3mm，但並未計算相機模組的厚度。

該相機模組使得手機的總厚度達到 10.8mm，這相當明顯，尤其是它幾乎覆蓋了整個手機的寬度。Samsung 為何選擇這樣的設計尚待進一步的消息來解釋。

回到這次的洩露，報導確認 Samsung Galaxy S26 Edge 將具備內置磁鐵，支持完整的 Qi2 無線充電。不過，相機模組可能會對設計磁性配件帶來挑戰，從昨日的模型洩露中可以看到磁鐵圓圈與相機模組的相對位置。

顯示屏將維持 6.7 吋的對角線，面板的其他細節尚待確認。根據這些信息及與 S25 Edge 相似的尺寸，2026 款的型號應該會擁有類似的邊框設計。

值得注意的是，Samsung 據報導找到了一種方法，將電池容量從目前的 3,900mAh 提升至 4,200mAh。雖然這一增幅不如預期，但這可能解釋了 Galaxy S26 Edge 的外形設計。

之前我們看到 Edge 在 Geekbench 上進行測試，搭載 Snapdragon 8 Elite 2（或稱其它名稱），這款處理器將很快正式發佈。不幸的是，這是美國版本的數據，尚不清楚其他地區是否會搭載不同的芯片（我們猜測可能是 Exynos 2600）。其他變化可能包括 5,000 萬像素的超廣角相機，儘管 XL 尺寸的模組並不會增加第三個相機。

型號 價格 Samsung Galaxy S26 Edge $799 / 約 HK$ 6,230

推薦閱讀