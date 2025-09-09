SAMSUNG Galaxy S26 Pro 取代「+」型號 Ultra 版本同步升級!

按照往年慣例，SAMSUNG 將於明年年初推出全新 Galaxy S26 系列旗艦手機。不過，最新消息指出 SAMSUNG 將重新規劃產品線命名策略，過往的「+」型號將會改為「Pro」級別，意味著明年發佈的將是 Galaxy S26 Pro 及 Galaxy S26 Ultra，為用戶帶來更具辨識度的選擇。

據了解 Galaxy S26 Pro 將採用一塊 6.27 吋屏幕，支援 120Hz 刷新率，機身厚度僅為 6.7 mm，輕薄設計與流暢體驗並重。硬件方面，新機將內建 12GB RAM 及 512GB 儲存空間，並搭載 SAMSUNG Exynos 2600 或下一代 Snapdragon 8 Elite 處理器，性能表現值得期待。

攝影功能上，S26 Pro 將採用三鏡頭組合，包括 5000 萬像主鏡頭、1200 萬像超廣角鏡頭及 1000 萬像長焦鏡頭。電池容量為 4300mAh，並支援 45W 有線快充，續航與回電能力進一步提升。

至於頂規型號 Galaxy S26 Ultra，則將進一步突破硬件界限。邊框設計較上代略為圓潤，握感預期更佳。手機搭載 6.9 吋大屏幕，影像系統全面升級 2 億像主鏡頭 + 5000 萬像超大光圈潛望式長焦鏡頭、5000 萬像超廣角鏡頭，以及一枚經過升級的 1200 萬像短距長焦鏡頭等。