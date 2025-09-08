八號信號至少維持至早上 11 時
Samsung Galaxy S26 Pro 和 S26 Edge 相機設計靈感來源於 Galaxy S25 Ultra
Galaxy S26 系列手機的設計、特點和大部分規格在發佈前四個月已經洩漏。繼昨天 Galaxy S26 Ultra 相機詳細規格的洩漏後，Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Edge 的相機資訊也隨之曝光。
根據可靠消息人士 Roland Quandt 的說法，Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Edge 將配備 5,000 萬像素的超廣角相機。這款相機可能會具備自動對焦功能，類似於 Galaxy S25 Ultra 的 5,000 萬像素超廣角相機。Galaxy S26 Edge 也將擁有 2 億像素的主相機。不過，目前關於 Galaxy S26 Pro 的其他資訊仍然未明。
據悉，Galaxy S26 Ultra 將配備 2 億像素的主相機、5,000 萬像素的超廣角相機、1,200 萬像素的長焦相機（ISOCELL S5K3LD 感應器）具備 3 倍光學變焦，以及 5,000 萬像素的長焦相機具備 5 倍光學變焦。值得注意的是，這款即將上市的手機的主相機以及兩個長焦相機都將具備光學防抖功能（OIS）。
相機
規格
主相機
2 億像素
超廣角相機
5,000 萬像素
長焦相機（3x 光學變焦）
1,200 萬像素
長焦相機（5x 光學變焦）
5,000 萬像素
此前報導指出，Galaxy S26 系列的所有手機將保留 Galaxy S25 系列的 1,200 萬像素前置相機。這意味著所有手機都能使用所有相機拍攝最高 4K 60fps 的視頻，並且使用主相機和超廣角相機能拍攝最高 8K 30fps 的視頻。Galaxy S26 Ultra 也應能使用其長焦相機錄製 8K 30fps 的視頻。
推薦閱讀
其他人也在看
Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯
最近 Google 強化了 Circle to search 功能，現在搜尋功能不再只支援靜態畫面，而是可一邊瀏覽一邊翻譯，令 Circle to search 實用性再提升。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 7 小時前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 16 小時前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 22 小時前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 3 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
渣打上半年吸13.5萬個新富裕客
香港銀行業積極拓展中高端客群，渣打（2888.HK）財富管理及零售銀行業務（WRB）兼大中華及北亞區行政總裁徐仲薇表示，近年年均有25萬個新富裕客（new-to-bank Affluent），另有約30萬原有客戶升級，令該行中高端客層基礎年均增長約10%；單計今年上半年，新富裕客再增加13.5萬個，主要來自香港，而新加坡、中國內地及台灣吸納新高端客量亦不俗，現時渣打集團的中高端客戶總數約250萬個。信報財經新聞 ・ 7 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
笑到最後｜OnlyFans創作者 笑打工仔係失敗者的啟示（高明）
OnlyFans作為最古老行業嘅電子版本，數據顯示訂閱者留存率數據顯示，75%至80%訂閱者只係維持3個月，50%至60%維持6個月，流失率極高。因為Onlyfans賣嘅係身體自主，全身上下可賣嘅就係咁多，除非好似英超咁搵對手打聯賽產生變化，否則長期單機其實唔易。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
金缸經｜美團，你好像沒有完全反內捲哦
美團自從公佈2025年中期業績後，股價馬上跌逾12%，之後更不斷尋底，市場主要詬病公司第二季經營溢利按年急跌9...BossMind ・ 2 天前