Samsung Galaxy S26 Pro 和 S26 Edge 相機設計靈感來源於 Galaxy S25 Ultra

Galaxy S26 系列手機的設計、特點和大部分規格在發佈前四個月已經洩漏。繼昨天 Galaxy S26 Ultra 相機詳細規格的洩漏後，Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Edge 的相機資訊也隨之曝光。

根據可靠消息人士 Roland Quandt 的說法，Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Edge 將配備 5,000 萬像素的超廣角相機。這款相機可能會具備自動對焦功能，類似於 Galaxy S25 Ultra 的 5,000 萬像素超廣角相機。Galaxy S26 Edge 也將擁有 2 億像素的主相機。不過，目前關於 Galaxy S26 Pro 的其他資訊仍然未明。

據悉，Galaxy S26 Ultra 將配備 2 億像素的主相機、5,000 萬像素的超廣角相機、1,200 萬像素的長焦相機（ISOCELL S5K3LD 感應器）具備 3 倍光學變焦，以及 5,000 萬像素的長焦相機具備 5 倍光學變焦。值得注意的是，這款即將上市的手機的主相機以及兩個長焦相機都將具備光學防抖功能（OIS）。

相機 規格 主相機 2 億像素 超廣角相機 5,000 萬像素 長焦相機（3x 光學變焦） 1,200 萬像素 長焦相機（5x 光學變焦） 5,000 萬像素

此前報導指出，Galaxy S26 系列的所有手機將保留 Galaxy S25 系列的 1,200 萬像素前置相機。這意味著所有手機都能使用所有相機拍攝最高 4K 60fps 的視頻，並且使用主相機和超廣角相機能拍攝最高 8K 30fps 的視頻。Galaxy S26 Ultra 也應能使用其長焦相機錄製 8K 30fps 的視頻。

推薦閱讀