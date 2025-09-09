熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
Samsung Galaxy S26 Pro、S26 Edge 與 Xiaomi 16 Pro 邊框比較分析
有沒有想過即將推出的 Samsung Galaxy S26 Pro 的螢幕邊框與 S26 Edge 及小米 Xiaomi 16 Pro 的比較？即使沒有人提出這個問題，今天依然有相關答案。
根據知名爆料者 Ice Universe 提供的圖片，展示了這三款手機的邊框大小差異。以下是這三款手機的並排對比（左側為 Galaxy S26 Edge，中間為小米 Xiaomi 16 Pro，右側為 Galaxy S26 Pro）：
Ice Universe 表示，S26 Pro 的邊框大小與其前身 Galaxy S25 完全相同，Samsung 顯然決定採取 Apple 的做法，停止進一步縮小邊框，以節省成本。以下是小米 Xiaomi 16 Pro（左）與 S26 Pro（右）的特寫圖：
再來是一幅更近的圖片，有力地證明了他的觀點：
最後，我們還能看到僅有 Samsung 設備的並排對比 - S26 Edge 在左側，S26 Pro 在右側。
Ice Universe 說小米 Xiaomi 16 Pro 將配備行業內最先進的螢幕技術，大幅減少螢幕四周的邊框寬度。這使得該手機擁有非常引人注目的外觀，特別是與其極為圓滑的邊角相結合。
至於小米是否會決定在國際市場發佈 16 Pro 和 16 Pro Max 仍待觀察，以往的 Pro 型号通常僅限於中國市場，但考慮到今年的策略變化（不再只有一款 Pro，而是推出兩款，兩種尺寸），也許情況會有所不同。未來還需靜待觀察。
推薦閱讀
其他人也在看
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 23 小時前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池
除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
闊腳牛仔褲當道 瑜伽褲失勢 Levi’s年升三成 Lululemon創六年低
現時服裝界最炙手可熱的潮流，正是許多美國人衣櫃裡的必備單品 — 牛仔褲。像American Eagle（AEO）、Gap（GAP）和Kohl’s（KSS）等零售商都在最新業績中提到牛仔褲銷情強勁。Levi Strauss（LEVI）的股價今年已經上升超過30%。Yahoo財經 ・ 17 小時前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
夜繽紛變夜蕭條 財赤下「賽馬經濟」成庫房支柱？
香港政府力推「夜繽紛」成效成疑，網站更突現「404」，相反，賽馬持續為庫房帶來穩定稅收與慈善回饋，「賽馬經濟」或成財赤時代下香港最可靠的提款機與旅遊亮點。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 17 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 21 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 17 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
泡泡瑪特股價大跌 受需求擔憂及納入恆指後遭獲利回吐拖累
【彭博】— 泡泡瑪特股價周一大跌，反映市場對這家中國玩具製造商的產品需求前景存在擔憂，該股被納入兩大主要指數後也遭遇獲利回吐。Bloomberg ・ 19 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 23 小時前