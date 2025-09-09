Samsung Galaxy S26 Pro、S26 Edge 與 Xiaomi 16 Pro 邊框比較分析

有沒有想過即將推出的 Samsung Galaxy S26 Pro 的螢幕邊框與 S26 Edge 及小米 Xiaomi 16 Pro 的比較？即使沒有人提出這個問題，今天依然有相關答案。

根據知名爆料者 Ice Universe 提供的圖片，展示了這三款手機的邊框大小差異。以下是這三款手機的並排對比（左側為 Galaxy S26 Edge，中間為小米 Xiaomi 16 Pro，右側為 Galaxy S26 Pro）：

Ice Universe 表示，S26 Pro 的邊框大小與其前身 Galaxy S25 完全相同，Samsung 顯然決定採取 Apple 的做法，停止進一步縮小邊框，以節省成本。以下是小米 Xiaomi 16 Pro（左）與 S26 Pro（右）的特寫圖：

再來是一幅更近的圖片，有力地證明了他的觀點：

最後，我們還能看到僅有 Samsung 設備的並排對比 - S26 Edge 在左側，S26 Pro 在右側。

Ice Universe 說小米 Xiaomi 16 Pro 將配備行業內最先進的螢幕技術，大幅減少螢幕四周的邊框寬度。這使得該手機擁有非常引人注目的外觀，特別是與其極為圓滑的邊角相結合。

至於小米是否會決定在國際市場發佈 16 Pro 和 16 Pro Max 仍待觀察，以往的 Pro 型号通常僅限於中國市場，但考慮到今年的策略變化（不再只有一款 Pro，而是推出兩款，兩種尺寸），也許情況會有所不同。未來還需靜待觀察。

