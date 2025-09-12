Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
Samsung Galaxy S26 Ultra 將配備降級的 1,000萬像素 3x 長焦鏡頭
就在昨日，Apple 發佈了新款 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 的長焦和自拍相機的重要提升。那麼，競爭對手 Samsung 將如何應對呢？預計在一月將發佈 Galaxy S26 系列及其旗艦型號 S26 Ultra。儘管市場上對於哪些相機會升級的討論不斷，但卻意外地傳出降級的消息。
根據經常對 Samsung 產品設計提出批評的 Ice Universe 報導，Galaxy S26 Ultra 的中階長焦相機將配備一個 3x f/2.4 鏡頭，搭載 1,000 萬像素的 1/3.94” 感應器，像素尺寸為 1.0µm。
為了提供背景資訊，今年的 Galaxy S25 Ultra 使用的是 Sony IMX754 感應器，這是一個更大的 1/3.52” 感應器，像素尺寸為 1.12µm。這裡的「更大」是相對而言的，因為這是 Ultra 旗艦中最小的長焦相機感應器之一。
以下是 Samsung Galaxy S25 Ultra 的相機配置：
相機型號
價格
Galaxy S25 Ultra
$1,199 / 約 HK$ 9,353
需要注意的是，IMX754 實際上是一個 1,200 萬像素的感應器，但鏡頭僅覆蓋其中的 1,000 萬像素。S26 Ultra 的感應器也可能是裁切自 1,200 萬像素的單元，但無論如何，根據像素尺寸來看，它的尺寸會更小。
確實，S25 Ultra 還擁有一個 5x 的 IMX854 感應器（1/2.52”，0.7µm），其焦距為 111mm。然而，Apple 的新相機配置也相當接近，使用的是一個 4,800 萬像素的 1/2.55” 感應器（同樣的 0.7µm 像素尺寸）和 100mm 鏡頭。還有 vivo X200 Pro，搭載 2 億像素的 1/1.4”（0.56µm）感應器和 85mm 鏡頭。當然，應該關注的是 vivo X300 Pro 的長焦相機，這款相機將搭載來自 Samsung 的定制影像感應器（ISOCELL HPB “Thanos”）。
回到 Galaxy S26 Ultra，根據 Ice 的報導，Samsung 內部正在討論應如何應對。顯然，現在已經太晚無法為 S26 Ultra 切換到 50MP 的 4x 鏡頭。考慮到 S26 Ultra 配備 2 億像素的主相機和 4x 長焦鏡頭，搭載 1,000 萬像素的 3x 鏡頭似乎不會太有用。至於在長焦模組中使用 2 億像素感應器的可能性，Ice 對此不太樂觀，表示 Samsung 不會這樣做，因為價格問題。
那麼，為什麼會有如此厚的相機凸起呢？主相機不會升級，超廣角相機可能也不會（S25 Ultra 引入了一個全新的 5000 萬像素感應器），而 3x 模組則正在降級，5x 模組可能會配備 5000 萬像素感應器（雖然曾有關於 2 億像素感應器的傳聞，但最新的洩漏信息顯示這似乎不太可能）——這意味著新光學配置必須有些特別之處。
