Samsung Galaxy S26 Ultra 新設計渲染圖曝光

最新的基於 CAD 的 Samsung Galaxy S26 Ultra 渲染圖在網上曝光，展示了該手機的不同角度。作為 Samsung Galaxy S25 Ultra 的繼任者，這款手機預計將於明年初發佈。

在下面的首張渲染圖中，Galaxy S26 Ultra 顯示出平坦的顯示屏和纖薄的均勻邊框。顯示屏的角落相比去年的型號顯得更為圓滑。與 S25 Ultra 相比，該手機的邊緣也略為圓潤。

Galaxy S26 Ultra 的四攝設計稍有更新，三個鏡頭位於一個藥丸形模組內，而第四個鏡頭則位於中央鏡頭的右側。第四個相機上方設有閃光燈單元和其他感應器的開孔。

後置相機模組似乎有明顯的突出，這與近期的傳聞相符。與此同時，前置相機依然位於打孔開口內。

據傳 Galaxy S26 Ultra 將配備 2 億像素的主後置相機、50MP 的超廣角鏡頭、一個 1,000萬像素的 3 倍光學變焦相機（傳感器有所降級），以及當前 S25 Ultra 上的 5 倍光學變焦單元。

該手機預計將搭載最近發佈的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，但也有傳聞稱會有 Exynos 2600 版本。據悉，該手機還將支持 60W 有線充電，擁有略大的 6.9 吋顯示屏和 5,000 mAh 的電池。

規格 細節 主後置相機 2 億像素 超廣角鏡頭 50MP 3 倍光學變焦相機 1,000萬像素 5 倍光學變焦單元 現有 S25 Ultra 同款 處理器 Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600（傳聞） 有線充電 60W 顯示屏尺寸 6.9 吋 電池容量 5,000 mAh

