Samsung Galaxy S26 Ultra 獲得 3C 認證，充電速度達 60W

根據傳聞，Samsung Galaxy S26 Ultra 將於 2026 年 1 月底正式發佈。該設備預計將擁有與 S25 Ultra 相似的電池容量，但有可能支援更快的充電速度。最近在中國 3C 認證網站上出現了一個新的列表，確認了這款手機的充電速度。

該列表顯示，型號為 SM-S9480 的 Samsung 智能手機將支援最高 60W 的快速充電。這一消息引起了關注，因為 Samsung 最近剛推出了一款 60W 的電源適配器，並已經可以購買。該認證還顯示，Galaxy S26 Ultra 的一個變體將支援衛星連接功能。

對於追求最新科技的用戶來說，這款手機的快速充電和衛星連接功能將是吸引人的選項。隨著市場上競爭的加劇，Samsung 似乎在努力提升其產品的技術規格，以滿足消費者的需求。

