Samsung Galaxy S26 Ultra 的尺寸詳情曝光

Samsung Galaxy S26 Ultra 可能不會在 2026 年之前發佈，但已有不少有關它的傳聞，最近的消息主要集中在其尺寸上。

根據爆料者 UniverseIce 的資訊，Samsung Galaxy S26 Ultra 的高度為 163.4 毫米，寬度為 77.9 毫米，這使得它比 Galaxy S25 Ultra 高出 0.6 毫米，寬出 0.3 毫米。

UniverseIce 亦發佈了一張模擬圖，對比了 Samsung Galaxy S25 Ultra 和 Galaxy S26 Ultra 的尺寸。模擬圖顯示 Galaxy S26 Ultra 的邊框與 Galaxy S25 Ultra 相似，但其角落呈圓形，而 S25 Ultra 則是直角。

型號 尺寸 Samsung Galaxy S25 Ultra 高 162.8 毫米 / 約 HK$ 6,800 Samsung Galaxy S26 Ultra 高 163.4 毫米 / 約 HK$ 6,900

Galaxy S26 Ultra 的圓角設計是 UniverseIce 上個月提到的。此外，由於 Galaxy S26 Ultra 的邊框大小與 S25 Ultra 相似，但尺寸有所增加，明年 Galaxy S Ultra 型號的屏幕可能會稍大。

