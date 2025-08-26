Samsung Galaxy S26 Ultra 相似於 iPhone 17 Pro 的相機設計分析

自從 Galaxy S22 Ultra 發佈以來，Samsung 的 Ultra 系列手機在後置相機的設計上採用了一貫的風格，即每個感應器都有獨立的圓形島嶼。然而，這一設計可能會在明年有所改變。

根據來自韓國的最新報導，即將推出的 Galaxy S26 Ultra 可能會再次採用一體式相機島，這一設計最後一次出現在 2021 年的 Galaxy S21 Ultra 上。

報導指出，這項變化的原因主要是為了能夠在手機機身內安裝更好的相機。儘管如此，仍不禁讓人懷疑這家韓國公司是否再次受到 Apple 設計的啟發——iPhone 17 Pro 和 Pro Max 據傳也將採用一個巨大的相機島，這一消息已經流傳了好幾個月。

或許 2026 年將成為非中國品牌使用巨大相機島來展示攝影實力的一年。之所以提到「非中國品牌」，是因為近期中國高端手機，如小米 Xiaomi Ultra 系列、vivo 的 X 系列、Oppo 的 Find 系列等，已經越來越多地採用大型相機島。

韓國報導指出，S26 Ultra 相機島的增長實際上是不可避免的，原因是「主相機和遠攝相機的性能升級」（機器翻譯自韓文）。S26 Ultra 也預計會比其前身擁有更圓潤的邊角，首次放棄了銳角設計。

根據早前的傳聞，S26 Ultra 將配備一個全新的主相機，使用 Sony 即將推出的 1/1.1 吋型傳感器，解析度高達 2 億像素。

推薦閱讀