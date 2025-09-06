Samsung Galaxy S26 Ultra 與 S26 Pro 渲染圖洩露

昨日有圖片展示了即將推出的 Samsung Galaxy S26 系列的假設單位模型，今天隨後出現了 Galaxy S26 Edge 的實際渲染圖。現在，Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Ultra 的新渲染圖也隨之曝光。

Samsung 在 2026 年對其旗艦系列進行了全面改版，+ 型號已經停產，標準型號則改稱 Pro。據悉，Galaxy S26 Pro 的厚度為 6.7 毫米，配備 6.27 英寸顯示屏，其邊框較 S25 更薄，並具備 120Hz 刷新率。

Galaxy S26 Pro 的規格如下：

規格 價格 RAM $1,539 / 約 HK$ 11,982 存儲 $1,539 / 約 HK$ 11,982 主相機 50 MP 超廣角相機 12 MP 長焦相機 10 MP 電池 4,300 mAh，45W 有線充電，支持 Qi2 無線充電 處理器 Samsung Exynos 2600 或 Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Galaxy S26 Ultra 的邊角相比前代稍圓滑，機身尺寸為 163.4 x 77.9 x 7.8 毫米。它配備 6.9 英寸顯示屏，採用第三代抗反射玻璃，最高可搭載 16GB RAM 和 1TB 存儲，主相機達到 2 億像素，配備 50 MP 的潛望鏡相機（光圈比 S25 Ultra 更大）、50 MP 超廣角相機及 12 MP 更新版短焦相機。

Galaxy S26 Ultra 的規格如下：

規格 價格 RAM $2,051 / 約 HK$ 15,998 存儲 $2,051 / 約 HK$ 15,998 主相機 2 億像素 超廣角相機 50 MP 潛望鏡相機 50 MP 電池 5,000 mAh，60W 有線充電，支持磁性無線充電 處理器 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2

新的傳聞雖然沒有分享 S26 Edge 的新圖片，但提供了該設備的規格回顧，據說其厚度為 5.5 毫米，配備 6.7 英寸顯示屏，具備 120Hz 刷新率和 QHD+ 分辨率，最高可搭載 12GB RAM 和 512GB 存儲，主相機為 2 億像素，超廣角相機為 12 MP，電池容量為 4,300 mAh，支持 Qi2 磁性無線充電。

